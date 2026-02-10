初心者でも失敗なし！ 奥深い味の「とろ〜りフォンダンショコラ」
何度も失敗を重ねたからこそ分かる、失敗しないコツを大公開！
実家は料理屋さんでも、スイーツ作りはしたことがなかったというげんきスイーツさん。「食べたい」彼が欲望のままに作り上げたスイーツたちは、初心者でも失敗なしで作れるんだそう。
「キッチンが狭くても、道具が揃ってなくても、おいしいスイーツは作れる！」
げんきスイーツさんが失敗を繰り返しながらたどり着いた、経験がなくてもおいしく作れるレシピをご紹介します。
■ココアの苦みで奥深い味に とろ〜りフォンダンショコラ
■材料（150mlカップ4個分）
ホットケーキミックス … 80g
グラニュー糖 … 30g
ココアパウダー … 10g
牛乳 … 80cc
卵 … 1個
板チョコレート（ミルク） … 50g
粉糖 … 適量
■作り方
1 ボウルにホットケーキミックス、グラニュー糖、ココアパウダー、牛乳、卵の順に入れて泡立て器で混ぜ合わせる。
2 生地をマグカップの1/3量まで入れ、チョコを均等に手で割り入れる。
◆失敗しない！成功のコツ
チョコが中央にくるようにするため、まずは生地をマグカップの1/3量まで入れる。
チョコは一口サイズに割ってから入れる。加熱するとこのチョコがとろけてくる。
3 残りの生地を均等に流し入れ、ラップをせずにマグカップを2個ずつ電子レンジで約30秒加熱する。様子をみながらさらに約30秒加熱する。仕上げに粉糖をふる。
◆失敗しない！成功のコツ
残りの生地を流し入れる際はスプーンで少しずつ静かに入れるとよい。
※電子レンジの加熱時間は、出力600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。
