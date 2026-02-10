心地よいほろ苦さ「とろ〜りフォンダンショコラ」


失敗を繰り返しながらたどり着いた！ ずっしり重めで濃厚な「生チョコタルト」／失敗から生まれた極うまスイーツ（1）

何度も失敗を重ねたからこそ分かる、失敗しないコツを大公開！

実家は料理屋さんでも、スイーツ作りはしたことがなかったというげんきスイーツさん。「食べたい」彼が欲望のままに作り上げたスイーツたちは、初心者でも失敗なしで作れるんだそう。

「キッチンが狭くても、道具が揃ってなくても、おいしいスイーツは作れる！」

げんきスイーツさんが失敗を繰り返しながらたどり着いた、経験がなくてもおいしく作れるレシピをご紹介します。

※本記事はげんきスイーツ著の書籍『うますぎて、100万人のハートをわしづかみ! 失敗から生まれた 極うまスイーツ』から一部抜粋・編集しました。

■ココアの苦みで奥深い味に　とろ〜りフォンダンショコラ

■材料（150mlカップ4個分）

ホットケーキミックス … 80g

グラニュー糖 … 30g

ココアパウダー … 10g

牛乳 … 80cc

卵 … 1個

板チョコレート（ミルク） … 50g

粉糖 … 適量

■作り方

1　ボウルにホットケーキミックス、グラニュー糖、ココアパウダー、牛乳、卵の順に入れて泡立て器で混ぜ合わせる。

2　生地をマグカップの1/3量まで入れ、チョコを均等に手で割り入れる。

◆失敗しない！成功のコツ

チョコが中央にくるようにするため、まずは生地をマグカップの1/3量まで入れる。

チョコは一口サイズに割ってから入れる。加熱するとこのチョコがとろけてくる。

3　残りの生地を均等に流し入れ、ラップをせずにマグカップを2個ずつ電子レンジで約30秒加熱する。様子をみながらさらに約30秒加熱する。仕上げに粉糖をふる。

◆失敗しない！成功のコツ

残りの生地を流し入れる際はスプーンで少しずつ静かに入れるとよい。

※電子レンジの加熱時間は、出力600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。

著＝げんきスイーツ／『うますぎて、100万人のハートをわしづかみ! 失敗から生まれた 極うまスイーツ』