河合優実、斉藤和義が歌う「上を向いて歩こう」をバックに“サントリー生ビール”を堪能！「沁みるぜ。」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

河合優実が出演する、“サントリー生ビール”新TVCM『沁（し）みわたる青』篇（15秒、30秒）が、2月16日から全国で順次オンエア開始。また、新CMソングとして、斉藤和義が歌う名曲「上を向いて歩こう」が使用されることが発表となった。

■河合優実は酒類CM初出演

“サントリー生ビール”は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品。2025年12月下旬より、心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいを目指し「沁みわたるのどごし」の生ビールとして中味・パッケージをリニューアル。

2026年は、酒類CM初出演の河合優実をメッセンジャーに起用し、味わいの特長や商品を通じて届けたい価値を、爽快で気持ちのよいトーンで象徴的に描いていく。

本格的なコミュニケーションの第1弾となる新TVCM『沁みわたる青』篇の舞台は、爽やかな青空が見える日本家屋の縁側。斉藤和義が歌う「上を向いて歩こう」をバックに、“サントリー生ビール”をおいしそうに飲む河合優実。

そんな河合の姿と前向きなナレーション、そして空や海など、青が印象的な自然の情景を通じて「沁みわたるのどごし」が特長の“サントリー生ビール”の魅力や、日々頑張る人々の背中をそっと後押しする生ビールの存在を表現している。

■新TVCM『沁みわたる青』篇（30秒）ストーリー

“サントリー生ビール”のジョッキを片手に、爽やかな青空が見える日本家屋の縁側に腰掛け、リラックスしている河合。そのバックには、斉藤和義が歌う「上を向いて歩こう」が流れる。

持ち上げたジョッキを、ゆっくり口元に近づける河合。口をつけると、空や海、水の流れなど、青が美しく輝く様々な自然の情景ととともに「生ビールを飲むとき、ひとは必ず上を向く」という河合のナレーションが入る。「それは、自分を励ましてるのかもしれません」というナレーションがさらに続いて、自然の情景が次々とカットイン。「この世界に生ビールがあってよかった、ですよね」というナレーションをバックに、おいしそうに“サントリー生ビール”を飲む河合の映像が流れる。

「沁みわたるのどごし」「サントリー生ビール」というナレーションに続いて、再びジョッキを片手に、満足そうに息をつく河合。上を向いた姿に、「沁みるぜ。」という文言が重なる。

■関連リンク

“サントリー生ビール”サイト

https://www.suntory.co.jp/beer/suntorynama/

斉藤和義 OFFICIAL SITE

http://www.kazuyoshi-saito.com