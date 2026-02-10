10日13時現在の日経平均株価は前日比1371.40円（2.43％）高の5万7735.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1370、値下がりは191、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を362.60円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が140.39円、ファストリ <9983>が107.50円、東エレク <8035>が74.20円、コナミＧ <9766>が35.77円と続く。



マイナス寄与度は15.64円の押し下げで豊田通商 <8015>がトップ。以下、レーザーテク <6920>が8.29円、日立 <6501>が3.04円、ルネサス <6723>が2.54円、中外薬 <4519>が2.31円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は空運、陸運、水産・農林の3業種にとどまっている。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、その他金融、不動産、情報・通信、鉱業、その他製品と続いている。



※13時0分4秒時点



株探ニュース

