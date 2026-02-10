朝日ラバー <5162> [東証Ｓ] が2月10日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1億9100万円の黒字(前年同期は600万円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同利益を従来予想の1億5900万円→1億9100万円(前期は3100万円)に20.1％上方修正し、増益率が5.1倍→6.2倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4000万円→7200万円(前年同期は8800万円)に80.0％増額し、減益率が54.5％減→18.2％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比41.2％増の7200万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.0％→3.8％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、工業用ゴム事業の自動車向け製品のOリングやスイッチ用などの精密用ゴム製品及び卓球ラケット用ラバーの受注が増加したことから、予想を上回りました。利益指標については、売上高が予想を上回ったことにより利益が増加したこと等により各利益指標ともに予想を上回りました。（注）上記の予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

