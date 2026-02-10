ミラノ・コルティナ冬季五輪が開催されており、連日熱戦が繰り広げられている。日本勢は各競技で奮闘を見せ、“メダルラッシュ”に沸いている。

■初出場のジャンプ二階堂が銅獲得

9日（日本時間10日）には、メダル獲得が期待されていた有力選手たちが登場し、華々しい活躍を見せた。

スノーボード女子ビッグエアでは、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得。前回の北京大会で銅メダルを手にした21歳は、1回目に89.75点、3回目に89.25点の高得点をマークし、合計179.00点で優勝。日本女子スノーボード界で史上初の金メダルという偉業を成し遂げた。

スピードスケート女子1000メートルでは、連覇を狙った高木美帆（TOKIOインカラミ）が登場。1分13秒95のタイムを記録して銅メダルを獲得した。2018年の平昌大会では3種目、22年の北京大会では4種目でメダルを獲得してきた31歳は、これで通算8個目の五輪メダルとなった。

ジャンプ男子ノーマルヒルでは、24歳の二階堂蓮（日本ビール）が五輪初出場。1回目に131.1メートル、2回目に134.9メートルを飛び、266.0点を記録。グレゴア・デシュバンデン（スイス）とともに銅メダルを獲得した。一方、連覇を目指していた小林陵侑（チームROY）は8位に終わった。

この結果、日本の今大会のメダル総数は7個（金2、銀2、銅3）となり、過去最高を記録した北京大会の18個（金3、銀7、銅8）も視野に入るペースで推移している。金メダル数ではノルウェー、スイス（ともに3個）に次ぐ3番手、メダル総数では開催国イタリア（9個）に次ぐ2番手と、好成績を収めている日本。今後のさらなる“メダルラッシュ”に注目が集まる。