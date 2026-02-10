９日（日本時間１０日未明）に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ男子個人ノーマルヒルで、初出場の二階堂蓮（日本ビール）が銅メダルを獲得した。

１本目が１３１・１点、２本目が１３４・９点の計２６６・０点。グレゴア・デシュバンデン（スイス）と同点で、２人が３位となった。

メダルセレモニーでは、二階堂とデシュバンデンの２人が名前を呼ばれると、２人は肩を組んで３位の表彰台に上がった。二階堂の首にかけられたメダルのひもがフードにかかってしまい、デシュバンデンがそのひもを直してあげるシーンも見られた。国旗掲揚では、３位のポールに日本とスイス二つの国旗が一つにくくりつけられる異例の対応となった。

メダルセレモニー後のインタビューで二階堂は「同率でメダルを獲得できると思ってなかったので、そういうのも含めてうれしい」と喜びを語った。

スキージャンプの同点メダルは１９８０年レークプラシッド五輪（アメリカ）の７０メートル級（現ノーマルヒル）で２位の八木弘和とデッカート（東ドイツ＝当時）が銀メダルを分け合ったが、銅メダルはなく４番手の選手が４位だった。（デジタル編集部）