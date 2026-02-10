女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が11日、第93話が放送される。

松江を離れたいと錦織（吉沢亮）に告げたヘブン（トミー・バストウ）。翌朝、迎えの時間を過ぎても現れない錦織にヘブンは不安をおぼえる。そんな中、やっと現れる錦織。出迎えたトキ（郄石）とヘブンは、錦織の姿に驚く。一方、タエ（北川景子）、勘右衛門（小日向文世）、三之丞（板垣李光人）は熊本に行きたいヘブンの提案について話し合う。タエと勘右衛門の話は次第にトキの様子に変わっていく。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。