横澤夏子、娘3人と「スキーウェア着て投票行った」日常写真が話題「表情が最高」「我が家も同じでした」
【モデルプレス＝2026/02/10】お笑いタレントの横澤夏子が2月8日、自身のInstagramを更新。3人の子どもたちと雪の日の投票の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】3児の母・35歳芸人「表情が最高」スキーウェア着た娘3人とのリアルな日常写真
横澤は「スキーウェア着て投票行ったのよー」とつづり、写真を投稿。雪が積もった中で黒いアウターとパンツを合わせて驚いた顔をする横澤と、スキーウェアを着用しフードをすっぽりとかぶった3人の娘たちが横澤の方を見ている幸せな様子を披露している。
この投稿に「3人連れての投票お疲れ様でした」「子供たちの大はしゃぎな様子が目に浮かぶ」「愛情たっぷり」「表情が最高」「我が家も同じでした」「防寒ばっちり」などと話題となっている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
◆横澤夏子、子ども3人との投票スタイル公開
◆横澤夏子の投稿に反響
