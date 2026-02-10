横浜がコナン一色に! 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と横浜市がコラボ
横浜市は4月10日から、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」とのコラボ施策を横浜都心臨海部で実施する。
劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」×横浜市
同映画は4月10日から全国で公開される。横浜を舞台としており、コナン達が横浜のまちを駆け抜ける史上最速(リミットブレイク)のバトルミステリーが展開される。
劇場公開を記念し、横浜市、横浜市観光協会、横浜みなとみらい21は、同作品と連携協定を締結。4月10日〜7月31日の期間、まちを盛り上げる様々な施策を実施する。コラボキャンペーン特設サイトでは、今後、コラボ内容などの詳細情報が順次掲載される。
