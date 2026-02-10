【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.15 永尾まりや】元AKB48の恋愛事情 1週間で3人から告白「進行形でデートとか、ごはんの誘いが来ています」
【モデルプレス＝2026/02/10】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。15日目は元AKB48でモデル・女優の永尾まりや（ながお・まりや／31）。【Vol.15】
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
― 参加の決め手を教えてください。
永尾：最初は正直プライド的に「参加したくないな」と思っていました（笑）。 というのも、自分では「モテてきた」という自負があったので、もし出てみて脱落したり、クイーンに選ばれなかったりしたら嫌だなと思って。プライドと葛藤しながら、あえてそこに参加して「モテる」ということを証明したい、その証が欲しいという気持ちが勝って、イチかバチか葛藤しながら参加を決めました！
― 好きな異性のタイプは？
永尾：「モテる人」が好きです。人気者だったり、同性からも好かれている人は素敵だなと思います！
― そんな男性に「これをされると弱い」というポイントはありますか？
永尾：「特別感」を出してほしいです！みんなの前で何かしてほしいわけではなくて、自分にだけ気を遣ってくれているな、と私自身が感じられればそれでいい。 あと、やっぱり「一番」って言われたいですね！「好きだよ」と言われるよりも、「今まで出会った中で一番タイプだよ」と言われるのが、唯一無二な感じがして一番嬉しいです。もちろん「まりやだけだよ」も嬉しいんですが、いろんな人を見た中で「一番だよ」が嬉しい。比較対象がある中での「ナンバーワン」っていうのがいいですね。「モテる人」が好きっていうのも、いろんな人を見て「一番好きだよ」って言ってくれるのが嬉しいです！
― これまでのモテエピソードを教えて下さい。
永尾：今回の舞台であるマルタに来る直前の1週間に、3人から告白されました。3日連続だったかな？それぞれ別のコミュニティの人で、年齢も職業もバラバラなんですけど、夜に家まで送ってもらったタイミングとかで「好きなんだ」って言われて。でも、全部「ごめんね」ってお断りしました。今も、番組のことを知らない知り合いからは、進行形でデートとか、ごはんの誘いが来ています（笑）。
― とっておきの恋愛テクニックは？
永尾：私はあまり自分から喋るタイプではないのですが、「トーク」は得意だと思っています！相手を誘導するのが上手いのかもしれません。相手の仕事や人生の相談に乗ってアドバイスをしながら、最終的に「結局まりやがいいよね」っていう方向にさせる。「あ、やっぱりまりやが一番話が合うし、俺にはまりやが必要だな」と思わせる方向に持っていく。アドバイスのフリをして、自分の方へ誘導するんです（笑）。あとは「観察力」があるのかもしれないです。表情とか喋り方で、自分のことを好きかどうかが分かるんです！目を見て、「あ、今この人、私のこと可愛いと思ってるな」とか。「私のことタイプじゃないな」と思ったら、もう自分からは話しません（笑）。脈があるなと確信した相手だけを追うのが私のスタイルです！
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
