西野カナ、ミニ丈×ハイソックスで美脚スラリ「時止まってるレベルの美しさ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/02/10】歌手の西野カナが2月8日、自身のInstagramを更新。新曲のMV撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳平成の歌姫「時止まってるレベルの美しさ」ミニ丈で変わらぬスタイル披露
西野は2月6日に配信シングルとしてリリースされた「君のせい」について「楽しかったMV撮影のオフショ」とつづり、写真を複数枚投稿。全体がブルーの空間に置かれたピンクのソファに腰掛けカメラに目線を向けた写真では、短いボトムからハイソックスを履いた美しい脚がスラリと伸びている。そのほか、自身のアップ写真や、ラガーシャツ風のトップスにワイドデニムパンツを合わせた姿なども公開している。
この投稿に「時止まってるレベルの美しさ」「MV可愛すぎる」「元気がもらえる曲」「金髪似合いすぎてる」「オフショット嬉しい」「スタイル最高」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳平成の歌姫「時止まってるレベルの美しさ」ミニ丈で変わらぬスタイル披露
◆西野カナ、MVオフショットで美脚披露
西野は2月6日に配信シングルとしてリリースされた「君のせい」について「楽しかったMV撮影のオフショ」とつづり、写真を複数枚投稿。全体がブルーの空間に置かれたピンクのソファに腰掛けカメラに目線を向けた写真では、短いボトムからハイソックスを履いた美しい脚がスラリと伸びている。そのほか、自身のアップ写真や、ラガーシャツ風のトップスにワイドデニムパンツを合わせた姿なども公開している。
◆西野カナの投稿に反響
この投稿に「時止まってるレベルの美しさ」「MV可愛すぎる」「元気がもらえる曲」「金髪似合いすぎてる」「オフショット嬉しい」「スタイル最高」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】