高橋みなみ「思った100倍デカくなってしまった」レタス豚巻き＆5品並ぶ食卓公開に反響「ボリューム満点」「ヘルシーで良さそう」
【モデルプレス＝2026/02/10】元AKB48でタレントの高橋みなみが2月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】34歳元AKB神7「思った100倍デカく」ボリューム満点肉料理
高橋は「レタス豚巻き」「思った100倍デカくなってしまった 切るか、、、」とつづり、フライパンの上に並んだ豚巻きを披露。続く投稿では、食べやすいサイズに切られた豚巻きや卵焼き、味噌汁など5品が並ぶ食卓を公開している。
この投稿には「いつも美味しそうで尊敬」「レタス肉巻き真似したい」「ボリューム満点ですね」「レタスならヘルシーで良さそう」「盛り付けが美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB神7「思った100倍デカく」ボリューム満点肉料理
◆高橋みなみ「思った100倍デカくなってしまった」手料理披露
高橋は「レタス豚巻き」「思った100倍デカくなってしまった 切るか、、、」とつづり、フライパンの上に並んだ豚巻きを披露。続く投稿では、食べやすいサイズに切られた豚巻きや卵焼き、味噌汁など5品が並ぶ食卓を公開している。
◆高橋みなみの手料理に反響
この投稿には「いつも美味しそうで尊敬」「レタス肉巻き真似したい」「ボリューム満点ですね」「レタスならヘルシーで良さそう」「盛り付けが美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】