高橋みなみ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/10】元AKB48でタレントの高橋みなみが2月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開し、反響が寄せられている。

【写真】34歳元AKB神7「思った100倍デカく」ボリューム満点肉料理

◆高橋みなみ「思った100倍デカくなってしまった」手料理披露


高橋は「レタス豚巻き」「思った100倍デカくなってしまった 切るか、、、」とつづり、フライパンの上に並んだ豚巻きを披露。続く投稿では、食べやすいサイズに切られた豚巻きや卵焼き、味噌汁など5品が並ぶ食卓を公開している。

◆高橋みなみの手料理に反響


この投稿には「いつも美味しそうで尊敬」「レタス肉巻き真似したい」「ボリューム満点ですね」「レタスならヘルシーで良さそう」「盛り付けが美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】