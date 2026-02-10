40・50代が【しまむら】で買いたい！ 今 → 春まで頼れる「優秀トップス」

季節の変わり目が近づくと、買い足すアイテムは次の季節も使えるものを選びたいところ。レイヤードしやすく一枚でもサマ見えするトップスなら、大人女性のデイリーコーデで頼れる存在になりそう。そこで今回は【しまむら】でゲットできる、今から春まで活躍しそうな「優秀トップス」をご紹介します。

さりげない配色でコーデをセンス良く格上げ

【しまむら】「SHポロエリレイヤードPO」\1,639（税込）

水色の襟がさりげなくおしゃれな、ネイビーのポロトップス。一枚でレイヤード風コーデが完成するので、1枚で着てもコーデのおしゃれ度がグッと上がりそう。ややゆったりとしたシルエットながら袖や裾がリブ仕様になっているので、きちんと感をキープできるのも嬉しいポイントです。

さりげない配色がシャレ見え

【しまむら】「TCPUヘンリーハイショクPO」\1,089（税込）

シンプルなヘンリーネックトップスの首元と前立てに配色を効かせた一枚。寒い時期はインナーとして、春先には1枚着として、季節の変わり目にヘビロテできそう。カラーはグレー・ネイビー・ホワイトの3色展開。それぞれ配色が異なっているので、色違いで揃えて着まわすのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@_rico.coco__guk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。