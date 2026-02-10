いわきDF中野陽斗が札幌戦でスタメンフル出場、勝利に貢献

いわきFCは2月8日、J2・J3特別大会 地域リーグラウンド第1節で北海道コンサドーレ札幌と対戦し1-0の勝利を収めた。

この試合でいわきの高卒ルーキーDF中野陽斗はスタメンフル出場で勝利に貢献したなか、堂々のプレーぶりに反響を呼んでいる。

中野は身長180センチ、体重73キロのディフェンダーで、神村学園中等部、神村学園高等部に進学。昨夏のインターハイ、さらに冬の全国高校サッカー選手権を制したチームを率いた主将でもある。

世代別代表にも名を連ねており、2022年から23年にかけてU-18日本代表に選出された経験を持つ。そんな中野は札幌戦でいきなりスタメン起用させると、ボール奪取を何度も見せ、攻撃の起点となるパスも供給し攻守において躍動。チームの勝利に貢献した。

18歳らしからぬプレーにファンからは「全く物怖じしてない」「落ち着いてる」「これからが楽しみ」「高卒即スタメンで完封劇に貢献は凄い」「まだ彼は卒業してない」「1、2年後には海外行ってるだろうな」「ほんっとすごかった！」「貫禄違いすぎ」「この子の将来が楽しみすぎる」「素晴らしいポテンシャルの持ち主」「想像を超える大活躍」「これは凄いですよ」神村キャプテンもう出てる」「ほんとに高校生か？って思う程、堂々たるプレー」と、さまざまコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）