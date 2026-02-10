【五輪】亡き父に捧げる７位入賞 初出場の山田梨央「ちょっとは褒めてもらえるかな」…スピードＳ女子１０００ｍ
◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）
【ミラノ（イタリア）９日＝富張萌黄】女子１０００メートルが行われ、初出場の山田梨央（２８）＝直富商事＝は１分１５秒１６で７位入賞を果たした。信州大時代に病に倒れ、亡くなった元選手の父にささげる堂々とした滑りだった。「オリンピックの舞台を見せてあげたかった。逆に言えばどこからでも見れる、特等席にいるようなもの」と見守られてると思い、滑りきった。
大舞台を前に、震えてスタートする夢を２０回見たという。極限状態にいたが、レース直前に「お父さん、どこからでも見たい放題だなと思ったら、緊張が消えた」と父への思いが大きなパワーとなった。目標としていたメダル獲得には届かなかったが、「自分ができる最大限の滑りができた。ちょっとは褒めてもらえるかな」と充実した表情で明るく話した。「本当にかけがえのない経験だった」と感慨に浸ったが、５００メートルを残す。再び父への思いを力に代え、上位を狙う。
▽女子１０００ｍ結果
⑴ユッタ・レールダム（オランダ） １分１２秒３１（五輪新）
⑵フェムケ・コク（オランダ） １分１２秒５９
⑶高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ） １分１３秒９５
⑷ブリタニー・ボウ（米国） １分１４秒５５
⑸ベアトリス・ラマーシュ（カナダ） １分１４秒７３
⑹エリン・ジャクソン（米国） １分１５秒００
⑺山田梨央（直富商事） １分１５秒１６
⑻スザネ・シュルティング（オランダ）１分１５秒４６