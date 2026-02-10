◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）９日＝富張萌黄】女子１０００メートルが行われ、初出場の山田梨央（２８）＝直富商事＝は１分１５秒１６で７位入賞を果たした。信州大時代に病に倒れ、亡くなった元選手の父にささげる堂々とした滑りだった。「オリンピックの舞台を見せてあげたかった。逆に言えばどこからでも見れる、特等席にいるようなもの」と見守られてると思い、滑りきった。

大舞台を前に、震えてスタートする夢を２０回見たという。極限状態にいたが、レース直前に「お父さん、どこからでも見たい放題だなと思ったら、緊張が消えた」と父への思いが大きなパワーとなった。目標としていたメダル獲得には届かなかったが、「自分ができる最大限の滑りができた。ちょっとは褒めてもらえるかな」と充実した表情で明るく話した。「本当にかけがえのない経験だった」と感慨に浸ったが、５００メートルを残す。再び父への思いを力に代え、上位を狙う。

▽女子１０００ｍ結果

⑴ユッタ・レールダム（オランダ） １分１２秒３１（五輪新）

⑵フェムケ・コク（オランダ） １分１２秒５９

⑶高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ） １分１３秒９５

⑷ブリタニー・ボウ（米国） １分１４秒５５

⑸ベアトリス・ラマーシュ（カナダ） １分１４秒７３

⑹エリン・ジャクソン（米国） １分１５秒００

⑺山田梨央（直富商事） １分１５秒１６

⑻スザネ・シュルティング（オランダ）１分１５秒４６