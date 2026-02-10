ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１０日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「高市総理 食品消費税ゼロ「夏前に集約」」が１位になったことを伝えた。

このニュースは高市早苗首相が９日に衆院選圧勝を受けて党本部で記者会見し、公約に掲げた２年限定の飲食料品消費税ゼロの検討について、社会保障と税の一体改革を議論する「国民会議」での協議を経て夏前には集約したい考えを示したもの。

報じる際に総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「選挙ですね。自民党が圧勝しました。３分の２を取りましたので、自民党、これで高市さんがどんどん政治を進めることができる土壌ができた。決めて決めて決めまくることができるということで、応援する声、一方で強すぎるのも心配だという声もありますよね」と伝え「政治の話は、必ず賛否がありますので、皆さんの方で、ぜひ情報の受け取り方は調整してほしいと思います」と視聴者へ呼びかけていた。