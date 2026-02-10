８日の代替競馬が行われている東京競馬場。１０日の東京２Ｒ・３歳未勝利（ダート２１００メートル＝１３頭立て）を制したのはジーティーブラック（牡３歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父キタサンブラック）だった。

デビュー２戦目となった同馬は、前半は外を回す形になりながら４番手をキープ。向こう正面で２番手まで位置を押し上げて、直線では内で粘るタケルムサシとのマッチレースに持ち込み、最後は半馬身差前に出て押し切り、初勝利を挙げた。勝ち時計は２分１４秒２（稍重）。

実は、ジーティーブラックの母・マイウェイアムールも、代替競馬を経験。２０１８年９月３０、１０月１日に台風の影響で中止となった阪神競馬の代替競馬として実施された１８年１０月２日の阪神競馬の６Ｒ・３歳上５００万下（現１勝クラス・ダート１４００メートル）に出走していた。

そのレースでは、２戦続けて３着と好走していたこともあり、１番人気の支持を集めたが、１３着とまさかの大敗。息子は日程変更を問題にすることなく、１番人気に応えて勝利を飾り、母の悔しさを晴らす結果となった。

ちなみにマイウェイアムールは、そのレースの６日後に東京で行われた３歳以上５００万下（現１勝クラス・ダート１６００メートル）に“連闘”で出走し、４番人気ながら見事、勝利を飾っている。