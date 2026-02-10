岩橋玄樹、ともに活動していた仲間に刺激受ける ″親友でもありライバル″
元King & Princeでアーティスト・俳優の岩橋玄樹が10日、東京・増上寺でメジャー1stシングル「Dangerous Key」のヒット祈願を行った。
【写真】さわやか！濃いグリーンのジャケットを着こなした岩橋玄樹
岩橋はソロで5年間活動している。ソロとして初のメジャーシングルのリリースとなり、「5年っていう節目で、自分の表現したいことを応援してくださるファンの皆さんとか、まだ僕のことを知らない人たちに僕の魅力を届けることができたらいいなっていう思いがあった」と語る。
King & Princeのメンバーとして活動していた岩橋。活躍し続ける仲間に「みんながそれぞれの道を頑張って進んでいっているってことは、僕自身も刺激になります」と語り、「比べるってよりかは、やっぱりいつまでも切磋琢磨して、みんなが親友でもありますしライバルでもありますので、僕は僕なりに自分のペースでファンの皆さんとできたらいいなと思います」と笑みを浮かべた。
「Dangerous Key」はあす11日にリリースされる。
