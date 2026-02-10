岩橋玄樹、岡本和真とご飯の約束 WBCでの活躍に期待寄せる
元King & Princeでアーティスト・俳優の岩橋玄樹は10日、東京・増上寺でメジャー1stシングル「Dangerous Key」のヒット祈願を行った。
【全身ショット】濃いグリーンのジャケットを着てヒット祈願する岩橋玄樹
同楽曲はロックテイストとなっており、自身の伝えたいことを全て入れてできた1曲。岩橋は現在ミラノで開催されている冬季オリンピックや3月のWBCなどのスポーツネタに触れ、「スポーツっていうのは、自分の芸能活動においてもモチベーションになりますし、いろんな選手がたくさん練習を重ねて結果を残して、でも、結果が出なくてもそこのオリンピックに出られたってことが誇りだと思います」と口にし、『Dangerous Key』を聞いてもらって、スポーツ選手の方たちの背中を押せるような存在になれたらいいかなって思います」と続けた。
また、ジャイアンツファンである岩橋は今年の注目選手に坂本勇人の名を挙げた。「長野選手が引退して、僕の小学校、中学生の時に第1戦で活躍してた選手たちが引退してく中で、ベテランの坂本勇人選手がジャイアンツに残ってくれてるってことは、すごく自分的にもやっぱジャイアンツの大好きな1つのポイントでもあります」と満面の笑みを浮かべた。
今季からブルージェイズの岡本和真とは同世代。同球団のイベント時に岡本と会話した際には「ぜひアメリカで一緒にご飯に行きましょう」と声をかけたエピソードを明かし、「WBCでの活躍も楽しみ」と期待を寄せた。
「Dangerous Key」はあす11日にリリースされる。
