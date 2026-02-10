岩橋玄樹、ワイルドなMVで″ひと味違う岩橋玄樹″披露 歌とパフォーマンスで勝負
元King & Princeでアーティスト・俳優の岩橋玄樹は10日、東京・増上寺でメジャー1stシングル「Dangerous Key」のヒット祈願を行った。
【写真】真剣な表情…メジャー1stシングルのヒット祈願を行った岩橋玄樹
同楽曲はロックテイストとなっており、自身の伝えたいことを全て入れてできた1曲。岩橋は「力強い楽曲」と紹介し、「すごくワイルドな感じのミュージックビデオになっています。フクロウとか象徴的なものが出てるので、またひと味違う岩橋玄樹っていうのが見られるんじゃないかと思います」と話した。
今回リリースする楽曲はダンスがないという。岩橋は「ほんとに歌とパフォーマンスで勝負なので、ライブとかでもそこはすごく楽しみにしてます」と笑みを浮かべた。
目指すはトップとしつつも、岩橋は「どんな結果であろうと続けることが大事っていうのはやっぱりすごく感じますし、それが積み重なって大きな結果になると思うので、1番は焦らないで自分のペースで、ファンの皆さんと一緒にデンジャルスキーを育てていけたらいいのかなと思います」と話した。
また、寺でのヒット祈願は自身初。「明日がデビュー日なので、それに向けてすごくいいあの雰囲気で明日が迎えられそう」と満足げな表情を浮かべた。
「Dangerous Key」はあす11日にリリースされる。
