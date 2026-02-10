『ラブパワーキングダム2』“モテ女”に質問！ Vol.15永尾まりや「彼氏が途切れたことがない」
ABEMAは、11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと1日となったきょうは、永尾まりや。
――名前、年齢、職業を教えてください。
永尾まりやです！31歳で、タレント兼俳優をしています！
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
生まれた時からですね（笑）。それは番組の時からも言っています。中学に入学した時に、先輩たちが教室まで私を見に来ていました！1ヶ月の間に全学年の生徒から告白されたり、登校する前に3人から告白されたり。
当時はそれが日常的すぎて、自分ではあまり実感がありませんでした。あとは、彼氏が途切れたことがないというのはあります！
――デートの誘いが鳴り止まないなどは？
20代の時は、私自身が断れない体質で、いわゆる“イエスマン”だったんです！だから、1ヶ月の夜ご飯の誘いが全て違う人で埋まっているということもありました。来月まで予定がいっぱいだな、という状態です。「毎月飽きないな」と思いながら過ごしていました（笑）。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
ちょうどいいんだと思います！キレイすぎず、しゃべりすぎず、しゃべらなすぎず…。とにかく「なんか、いいね」と言われることが多いです。一緒にいて居心地がいいと言われます！私の場合はリピート（2回目以降の誘い）がすごく多いんです。ご飯に一回行ったら、「またご飯に行きたい」と思わせる。噛めば噛むほど味が出るというか、そういう良さが自分にはあるんだと思います！
――意識的に使っているテクニックはありますか？
（テクニックについては）相手によって変えます。例えば、経営者の方には仕事の話をたくさん聞いて学びつつ、自分の意見もしっかり言う。そうすると「対等に話してくれるな」と思ってもらえます！逆に、ただ楽しみたいだけの方なら、あえて話は一切せずに一緒にゲームをしたりします。
相手がストレス発散に来ているのか、話を聞いてほしいのか、お酒を飲みたいのか、あるいは単にかわいい子に隣にいてほしいだけなのか。相手のニーズを考えた上で立ち振る舞いを変えるんです。
ただ隣にいてほしいならしゃべらないし、話を聞いてほしいなら聞くし、楽しみたいなら一緒に飲みます。合わない人はいないかもしれません！自分自身、嫌いな人があまりいないので、どんな人にも、合わせられる“無色透明”です。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
（林）ゆめちゃんですね！もともと友達でもありますが、彼女もすごくモテるのでライバルだなと感じていました。男性で手強そう、あるいは人気が出そうだなと思ったのは、たいせい（陸大成）くんですかね！25歳と聞いて驚きました。トークスキルや立ち振る舞いが大人っぽくて、年上の私から見てもびっくりする部分がありました。
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
男らしい人はタイプです！不器用でもいいので男らしさがある人が好きです。あと、モテる人が好きですね！一番人気の人を好きになっている確率が高いです。コミュニティの中で誰がモテるかは感覚で分かります。自分が「あ、この人いいな」と思った人は、大体そのコミュニティで一番モテている人であることが多いです！
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
婚姻届を持ってこられたことがあります！付き合ってもいない、知り合って3ヶ月くらいの方だったのですが、この場で書いてくださいと言われて。その時は、全く酔っ払っていないのに、「酔っ払いすぎですよ」と言って断りました（笑）。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
今回、人を転がしたり自分を好きにさせたりしようとしているのですが、「実は自分は嘘をつくのが下手だな」と気づきました。表情に出てしまっていないか心配なので、私の顔や表情を見てほしいです（笑）！
普段はポーカーフェイスな方だと思いますが、投票の時など、自分でも驚くほど感情が出ていたと思います。番組は“モテ”を競うものですが、その騙し合いの中で、本当の恋愛や愛が生まれている部分も見どころです！短い期間でしたが、山あり谷ありで自分の人生のようでした！そういう部分も見てほしいです。
