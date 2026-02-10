ユニクロ、英カレッジスタイルに“遊び心”「UNIQLO and JW ANDERSON」新作発表 2・27よりオックスフォードシャツやブルゾンなど定番多数
ユニクロは10日、「UNIQLO and JW ANDERSON」の2026年春夏の新作を発表した。27日より順次発売される。
【画像】アウター＆ポロシャツほか…「UNIQLO and JW ANDERSON」新作（一覧）
定番のウィメンズオックスフォードシャツに、待望の半袖が登場する。イエローやピンクを含む全6色を展開し、ショート丈のボクシーシルエットがモダンな印象を際立たせるデザインとなっている。
コットンリネンツイル生地を採用したメンズのカーゴショーツは、自然な風合いと軽い着心地が魅力的。ジェンダーレスで着用可能なジップアップブルゾンは、ヴィンテージのワークウェアをモチーフにしている。
ウィメンズのウィンドプルーフショートパーカは撥水加工が施され、裾のアジャスターでシルエットの調整も可能。ウィメンズのバギージーンズには、季節に合ったナチュラルカラーが登場。JWAロゴがアクセントのメンズドライカノコポロは全20色、デザインTシャツは全10色をラインナップし、スタイリングの幅を広げる。
■デザイナー、Jonathan Andersonコメント
今回のコレクションでは、英国の伝統的なプレッピースタイルに新しい解釈を加え、春夏らしい軽快さと鮮やかな色使いを表現しました。
オックスフォードシャツやブルゾンなどの定番に加え、パーカやショーツといった季節感のあるアイテムを組み合わせています。
【画像】アウター＆ポロシャツほか…「UNIQLO and JW ANDERSON」新作（一覧）
定番のウィメンズオックスフォードシャツに、待望の半袖が登場する。イエローやピンクを含む全6色を展開し、ショート丈のボクシーシルエットがモダンな印象を際立たせるデザインとなっている。
コットンリネンツイル生地を採用したメンズのカーゴショーツは、自然な風合いと軽い着心地が魅力的。ジェンダーレスで着用可能なジップアップブルゾンは、ヴィンテージのワークウェアをモチーフにしている。
■デザイナー、Jonathan Andersonコメント
今回のコレクションでは、英国の伝統的なプレッピースタイルに新しい解釈を加え、春夏らしい軽快さと鮮やかな色使いを表現しました。
オックスフォードシャツやブルゾンなどの定番に加え、パーカやショーツといった季節感のあるアイテムを組み合わせています。