ミラノ・コルティナオリンピックは９日、各地で競技が行われた。

９日のスキージャンプ男子個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）で、二階堂蓮（日本ビール）が合計２６６・０点をマークし、同点で並んだデシュバンデン（スイス）と共に銅メダルを獲得した。二階堂は１回目に１０１メートル、２回目に１０６メートル５０を飛んだ。ジャンプ個人での日本男子のメダルは、前回北京大会の小林陵侑（チームＲＯＹ）以来９人目。

連覇を狙った小林陵は１００メートル５０と１０４メートルの計２６０・６点で８位。中村直幹（なおき）（フライングラボラトリー）は１５位。フィリップ・ライムント（独）が計２７４・１点で優勝した。

◇

日本ジャンプ陣初の連覇こそ逃したものの、ＮＨで３大会連続入賞となる８位と意地は見せた。「ナンバー（順位）的にはあれでしたけど、２本まとめられたのですごく良かった」。小林陵の表情は晴れやかだった。

１回目に１００メートル５０を飛んで７位。２回目は１０４メートルと飛距離を伸ばし、ガッツポーズを見せた。現地入り後、本番まで納得の飛躍ができなかっただけに「アプローチ、バランスは修正できた」と手応えは得た。

不振に陥ったのは五輪直前のワールドカップ。助走姿勢が定まらずに踏み切りで力が伝わらず、今季初めてトップ１０入りを逃していた。五輪初戦で復調のきっかけをつかめたのなら、残り３種目に向け好材料だ。

１０日の混合団体は小林陵が２番手、二階堂がアンカーに決まった。「蓮は今季乗ってるし、心強い。足を引っ張らないように頑張ります」。エースの奮起に期待したい。（福井浩介）