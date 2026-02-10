お散歩中に飼い主さんの手袋をはぎ取った大型犬が、どこに行くのかと思ったら…？大型犬のお茶目な行動に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で3万2000回再生を突破しています。

【動画：突然『手袋』を大型犬に取られた飼い主→どこへ行くのかと思ったら…想定外すぎる『まさかの行動』】

大型犬が飼い主さんの手袋を…

TikTokアカウント「booo_shan」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「ナラ」ちゃんと飼い主さんがお散歩をしていた時の出来事です。この日、飼い主さんは手袋をしていたのですが、突然ナラちゃんにはぎ取られてしまったそう。手袋をお口にくわえたままトコトコ歩いて、どこに行くのかと思ったら…？

なんとナラちゃんは真っ直ぐお家に帰り、玄関脇の砂利敷きを掘り始めたとか！どうやら飼い主さんの手袋を隠そうとしているようです。想定外のお茶目すぎる行動に、思わず笑ってしまいます。

まさかの行動が可愛くて憎めない！

頑張って掘った穴に手袋を入れたら、今度は鼻先で砂利と土をかけて埋めていくナラちゃん。そして手袋が隠れると、一度お顔を上げて飼い主さんの方を見てから、「もうちょっと念入りに埋めておこう」とばかりに再び砂利と土をかけ始めたそう。

ナラちゃんの一生懸命な姿を見ると、止めに入ることも怒ることもできなくなってしまいます。飼い主さんは自分の手袋がしっかり埋められていく様子を、黙って見守っていることしかできないのでした…。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「上手に隠せたね笑」「丁寧なお仕事ぶり」「ご主人の匂いついてるから大事なんだね」といったコメントが寄せられています。

数日後にも…

お利口さんなナラちゃんは後からちゃんと手袋を掘り返して、玄関に置いておいてくれたそうです。これで一件落着…と思いきや、ナラちゃんは数日後にも飼い主さんの手袋をはぎ取って、同じ場所に埋めてしまったとか！

もしかしたらこれは大好きな飼い主さんを困らせて楽しむという、ちょっぴり歪んだ愛情表現なのかも…？これからも飼い主さんは、お茶目なナラちゃんに振り回される日々を過ごすことになりそうですね。

ナラちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「booo_shan」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「booo_shan」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。