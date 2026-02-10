保護犬「アッチャン」が見せた、あるワンシーンが反響を呼んでいます。

虐待されていた犬を保護

TikTokアカウント「hogo_inu」の投稿主さんは、『アッチャン』という保護犬との暮らしを紹介しています。アッチャンは、過去に虐待されていたわんこなのだそう。人間に優しくされた経験がなく、すべてに怯えていたといいます。そんなアッチャンを家族として引き取ったのが、投稿主さんでした。

この日は、アッチャンをお風呂に入れたといいます。ところが、お風呂に入ったアッチャンは、目を見開いて震え始めてしまったのです。お風呂場で嫌な経験をしたことがあるのか、体を丸めて小さくなっていたそうです。

アッチャンの背中を優しくなでながら、無理のないようシャワーをかける投稿主さん。すると、一瞬だけ力が抜けたといいます。

初めてタオルで包まれたとき…

アッチャンは、撮影していたお父さんにも目を向けました。困惑した表情ながら、その目には「本当に怖くない？」とすがるような気持ちも感じられたそうです。そんなアッチャンの姿を見て、お父さんも涙を流していたとか。

シャワーが終わり、ふわふわのバスタオルをかけてあげると…。アッチャンは、「？」と不思議そうな顔をしたといいます。初めて触れた柔らかな質感に、思わず驚いてしまったのかもしれません。時折見せる健気な表情からは、アッチャンが少し心を開きかけていることが感じられます。

アッチャンは、現在も様々なトラウマと戦いながら、懸命に生きているそう。優しい家族に包まれて、これからはたくさんの温かさを感じていけることでしょうね。

この投稿には、「安心してる姿を見て涙しました」「生まれてきてくれてありがとう」「これからは今までの分もいっぱい幸せにしてもらってね」など、多くのコメントが寄せられています。

少しずつ心を開いていく…

別の投稿では、アッチャンがお父さんに初めて「お願い」をした瞬間も紹介されました。それは、アッチャンがご飯を食べていたときのこと。アッチャンは、「今はいらない」とご飯を隠したかったようです。お父さんに甘えた表情を見せて、その意思表示をしたのでした。

また、アッチャンは、お散歩中に心の底から楽しんでいる姿も見せてくれているといいます。家族との温かな思い出が、アッチャンの心の傷を徐々に癒しているのかもしれませんね。

TikTokアカウント「hogo_inu」には、他にもアッチャンの姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「hogo_inu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。