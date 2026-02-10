7日に行われたプレミアリーグ第25節でマンチェスター・ユナイテッドはトッテナムと対戦し、ブライアン・エンベウモ、ブルーノ・フェルナンデスがゴールを決め、2-０で勝利を収めた。



これでマイケル・キャリック体制となってリーグ戦4連勝。チームは間違いなく上昇気流に乗りつつある。



そしてこの好調なチームにあってコビー・メイヌーも本来の輝きを取り戻しつつある。同選手はルベン・アモリム前監督のもとでは十分な出場時間を得られていなかったが、監督交代後は4試合連続先発フル出場。チームの牽引役を託され、その4試合で2アシストを記録するなど結果も出している。





一方、メイヌーの復調によってアモリム前監督が取っていたメイヌーの起用方針に改めて疑問の声が上がっている。元イングランド代表のゲイリー・リネカー氏は、ポッドキャスト『Rest is Football』の中で以下のように発言している。「私がコビー・メイヌーだったら、アモリムを訴えるべきか考えるだろう。彼はこの若者のキャリアから1年という時間を奪った。メイヌーは素晴らしい選手であり、彼にかかれば全てが簡単に見えてしまう。どんな相手が近くにいようとボールを求めて受けてターンをして、常に正しい判断ができる。アモリムは間違いなくメイヌーのキャリアを傷つけた」ユナイテッドの次戦は、日本時間11日未明に予定されているウェストハム戦。過密日程を考慮して先発メンバーを入れ替える可能性もあるが、仮にこの試合にもメイヌーが出場すれば、彼がキーマンになるのは間違いないだろう。