マンチェスター・ユナイテッドファンの男性フランク・イレットさんは、「クラブが5連勝するまで髪を切らないチャレンジ」で有名になった。チャレンジが始まったのはかれこれ500日近く前。現在マンUはマイケル・キャリック暫定監督体制で4連勝しており、イレットさんはついに髪を切ることができそうな状態となっている。



インフルエンサーとしてすっかり有名となり、Instagramでは120万人のフォロワーを持つイレットさん。ブックメーカー『Paddy Power』のCMに出演したり、メディア露出も増えた。SNSではメディアやスポンサーから巨額の収入を得ているのではという噂も立っていたが、『THE Sun』のインタビューに答えたイレットさんはこれを否定した。





「僕は一部の人が思っているような億万長者じゃありません。何百万ドルも稼いでいるという話をよく聞くけど、実際には違います。一部の人が思っているほど収入はよくありません。でも、そもそも僕がこの仕事を始めた理由はそれじゃないんです」「本当につらいのは、ちゃんと見えないことです。メガネをかけているのは幸運でした。フレームのおかげで前髪が少し持ち上がっているんです。今ではほとんど何も見えません。直さないといけないです」イレットさんはこのチャレンジが終止符を打つことを願って、ライブストリーミング配信をする予定だという。相手はキャリック監督の古巣でもあるウェストハムだ。「ジャロッド・ボーウェンは間違いなく脅威だ」とイレットさんは語った。もし髪を切ることができたら、病気で髪を失った子供たちにかつらを提供する慈善団体「リトル・プリンセス・トラスト」に髪を提供し、募金活動で集まった6000ポンドも提供するつもりだという。果たしてイレットさんは、今度こそ髪を切ることができるのか。