ビッグエアで21歳男女が2つの金メダル獲得の快挙、なぜここまでスノーボードは日本のお家芸となったのか　背景にある「3つの要因」を専門家が考察【冬季五輪】

村瀬は北京の銅に続き、ダイナミックな滑りで初の金メダルの快挙に輝いた(C)Getty Images

若き日本人選手の快挙が感動を生んでいる。

ミラノ・コルティナ五輪、現地時間2月9日に行われたスノーボード女子ビッグエア決勝で21歳、日本の村瀬心椛（むらせ・ここも）が逆転で金メダルを獲得した。

【動画】こんな滑りある？山中の川をスノーボードで村瀬が軽やかに滑る実際のシーン

村瀬は1回目でいきなり大技「バックサイドトリプルコーク1440」を成功させ、89.75でトップに立つと2回目は記録を伸ばせなかったが、勝負の3回目で「フロントサイドトリプルコーク1440」の大技を決め、89.25をマーク。五輪の大舞台で会心の滑りを披露、自身初の金メダルを獲得した。

22年北京五輪のビッグエアで銅メダルを獲得したときは17歳、さらに21歳で金メダルと着実に階段を上がってきた。



また先立って行われたスノーボード男子ビッグエアでも、五輪初出場となった木村葵来が179.50で今大会の日本勢最初の金メダルを獲得。さらに木俣椋真も171.50の2位につけ、日本勢ワンツーフィニッシュの快挙を達成していた。

男子ビッグエアの木村、今回の村瀬も21歳と若き才能が改めて脚光を浴びている。今や日本冬季五輪の新たなお家芸になりつつあるスノーボード界の発展に専門家も意見を寄せている。