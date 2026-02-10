ビッグエアで21歳男女が2つの金メダル獲得の快挙、なぜここまでスノーボードは日本のお家芸となったのか 背景にある「3つの要因」を専門家が考察【冬季五輪】
村瀬は北京の銅に続き、ダイナミックな滑りで初の金メダルの快挙に輝いた(C)Getty Images
若き日本人選手の快挙が感動を生んでいる。
ミラノ・コルティナ五輪、現地時間2月9日に行われたスノーボード女子ビッグエア決勝で21歳、日本の村瀬心椛（むらせ・ここも）が逆転で金メダルを獲得した。
【動画】こんな滑りある？山中の川をスノーボードで村瀬が軽やかに滑る実際のシーン
村瀬は1回目でいきなり大技「バックサイドトリプルコーク1440」を成功させ、89.75でトップに立つと2回目は記録を伸ばせなかったが、勝負の3回目で「フロントサイドトリプルコーク1440」の大技を決め、89.25をマーク。五輪の大舞台で会心の滑りを披露、自身初の金メダルを獲得した。
22年北京五輪のビッグエアで銅メダルを獲得したときは17歳、さらに21歳で金メダルと着実に階段を上がってきた。
また先立って行われたスノーボード男子ビッグエアでも、五輪初出場となった木村葵来が179.50で今大会の日本勢最初の金メダルを獲得。さらに木俣椋真も171.50の2位につけ、日本勢ワンツーフィニッシュの快挙を達成していた。
男子ビッグエアの木村、今回の村瀬も21歳と若き才能が改めて脚光を浴びている。今や日本冬季五輪の新たなお家芸になりつつあるスノーボード界の発展に専門家も意見を寄せている。
2月10日に放送された「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系列）では村瀬選手の金メダル獲得の快挙を特集。
同番組に出演した女性プロスノーボーダーの田中幸さんは、近年のスノーボード界に世界の舞台で活躍する若手が続々排出していることに独自の考察を加えた。
まず一つ目は施設面。全国各地にエアマットレスなどの施設が充実したこともあり、同競技に関心を持ち、幼少期から取り組む下地ができたとした。
さらに2つ目は「板をつかむ 着地のトレーニング強化」など、高い技術を支える基礎、トレーニングにしっかり取り組むようになったことも大きいとした。
そして最後にあげたのは精神面だった。「選手とコーチの信頼関係」としながら、田中さんは現在のスノーボード界の指導者にはかつて活躍した第一人者がついていることが多く、「選手たちの人間性」もしっかり理解した上で指導に取り組めていることも現在のスノーボード界の発展につながっているとした。
今回の女子ビッグエア決勝では、大舞台で堂々と大技をしっかり決めきる村瀬の姿に改めて感動が拡がっている。引き続きの活躍を期待したい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]