◇ポルトガル１部 ポルト１―１スポルティング（９日、エスタディオ・ド・ドラガン）

ポルトガル１部リーグは９日、首位ポルトと２位スポルティング戦が行われ、１―１の引き分けに終わった。スポルティングのＭＦ守田英正は、ボランチとして先発して後半３５分までプレー。試合は後半３２分に先制点を許したが、同アディショナルタイムにＰＫで追いついた。

守田は前半１０分にはポルトのカウンターを受けた場面で、中盤でのスライディングタックルでピンチを未然に防ぐなど、守備での要所に気が利いたプレーが光った。後半２９分には中盤での後方からのタックルでイエローカードも受けた。同３２分の失点シーンでは、ゴール前で体を張ったシュートブロックを見せたが、そのこぼれ球からのさらにシュートを許し、ゴールを防ぐことは出来なかった。

昨年３月より、日本代表からは遠ざかっている守田。昨年は負傷に加え、復帰後もスポルティングでレギュラーポジションで確保できない時期もあり、コンディション面が上がりきらない状態が続いた。さらに２０２５年の日本代表では、佐野海舟の台頭や鎌田大地のコンバート、遠藤航、田中碧と、ボランチのポジション争いは熾烈に。守田にとっては、一時は不動のレギュラーと見られていた代表での立ち位置も変化した１年となった。

しかし２０２６年はスポルティングで出場時間を伸ばしており、欧州ＣＬのパリＳＧ戦でもフル出場で勝利に貢献するなど、状態を上げている守田。３月に行われる日本代表の英国遠征（スコットランド、イングランド戦）での代表復帰に向け、アピールを続けている。