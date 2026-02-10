最近経験したという大変だったエピソードを明かした河合優実 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の河合優実が10日、都内で行われた「サントリー生ビール」新CM発表会に登場。最近経験したという大変だったエピソードを明かした。

【写真】真剣…丁寧にサーバーからビールを注ぐ河合優実

　ビールを飲みたくなるような“自分をねぎらいたいと思ったこと”を聞かれると、河合は「27時間の移動」と回答。海外に行くお仕事があって、乗り継ぎが全然うまくいかなくて。結局27時間移動したことがあります」と明かす。

　スイスに向かう予定が、トラブルで経由地が増えてしまったそうで「フィンランドのヘルシンキだけ経由する予定が、パリに行って、そこからまた別のところに行ってみたいな…大変でしたね。途中からビールのことを考えていました（笑）」と、最近苦労した経験を語った。

　河合は、16日から全国で順次放送する「サントリー生ビール」新CM『沁みわたる青』篇に出演。中味・パッケージをリニューアルした同商品の新メッセンジャーを務める。

　イベントには、新CMソング「上を向いて歩こう」の歌唱を担当した歌手の斉藤和義、MCとしてお笑いコンビ・シソンヌ（じろう、長谷川忍）も登場した。