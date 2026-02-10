衆院選で中道改革連合が選挙前１７２議席から４９議席に激減する壊滅的敗北を喫し、公明側は２８候補全員が比例当選したが、立憲民主側は２１人しか当選できなかった。

立憲側は、小沢一郎氏、岡田克也氏、枝野幸男氏、安住淳氏、馬淵澄夫氏ら、長年中心だった大物が大量落選した。

テレビ番組などで伝えられているが、「中道の落選大物」として報じられない人物として、原口一博氏も落選している。

立憲から中道入りを拒絶し、「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げて衆院選へ。しかし地盤の佐賀１区で自民候補に８４２２０対８３０２８で惜敗。僅か１１９２票差で、減ゆが比例議席を獲得できず、落選した。

９日に会見を開き、小政党を立ち上げての選挙を「２週間で、よくここまで積み上げられた。きょうから本当の政党にするためにスタート。万事塞翁が馬」と述べた。

ネットでも「原口さん落選したんだ」「落選してしまったのか…」「落選してたことに今気付いた」「原口一博さん落ちたの？」「こんな僅かな差で負けたのか」「ええっ！原口さんもダメなの！」「なんだかんだ当選すると思ってた」「原口まで落ちた」「原口が落選するのは意外だったなぁ」「まさかの落選」と驚くコメントが相次いでいる。