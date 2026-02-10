今回の衆院選では、青森、秋田など雪の多い日本海側を中心とした８県で小選挙区選の投票率が２０２４年の前回選から低下した。

山形は国政選の投票率が６回連続で全国トップだったが、高市首相のお膝元・奈良県に首位の座を明け渡した。

背丈超える雪

青森市内の中学校では投票日の８日、入り口付近に背丈を超える雪が積み上げられていた。同市の女性会社員（３３）は「投票所までの道は除雪されておらずデコボコ。今は妊娠中で、行く方が危険だと感じた」と断念。同市の男性（８４）は一度は投票をやめようと思いながらも「物価高対策や福祉政策の充実を図ってほしい」と出かけた。

青森県の投票率は前回から２ポイント以上低い４９・３４％と戦後２番目の低さで、県選挙管理委員会の平尾悠樹事務局長は「雪の影響は一定程度あった」と話す。

「家族みんなで」

一方、山形県の投票率は６０・７８％と全国２位だったが、前回比０・０４ポイント減にとどまった。県では「家族みんなで選挙に行こう」をキーワードにＳＮＳなどで若年層への投票呼びかけを強化したといい、県選管は「まじめな県民性や、全国１位の３世代同居率が要因になっているのでは」と分析する。

鳥取は全国最低

極端に低下したのは石破前首相の地元・鳥取県で、前回より１０・４１ポイント低い４７・６９％と全国最低だった。県選管によると、期日前投票者数は過去最多の１４万人余りに上ったが、８日は警報級の大雪に見舞われ、有権者の足が大きく遠のいたとみられる。高市首相の地元・奈良県の投票率が前回より３ポイント以上高い６２・１７％と全国トップだったのと対照的だった。

奈良県選管の担当者は「有権者の注目度や投票意欲の高まりを感じた」としている。鳥取県選管の担当者は「（８日は）一日中雪が降り続き、道路状況も悪かった。天候以外の影響は考えられない」と、首相交代の影響を否定した。

また、太平洋側で和歌山県の投票率が低下した。和歌山２区で自民党幹事長を務めた二階俊博氏の三男・伸康氏と、政治資金問題で離党した世耕弘成氏が対決した前回の構図がなくなった影響とみられる。