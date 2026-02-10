タレントで実業家の羽賀研二（本名・當真美喜男）容疑者（６４）が、沖縄県内で女性２人に対し、わいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたことが１０日、明らかになった。逮捕は９日付。

羽賀容疑者は昨年３月２７日の夜、沖縄県内の飲食店で従業員の３０代と自営業の５０代の女性２人に対し、体を触ったり、キスをしたりしたという。同容疑者と２人の女性には面識があったとされる。

被害女性から昨年８月に県警に相談があり、事件が発覚した。

羽賀容疑者は沖縄県出身。１９８１年にミュージカル「ザ・ファンタスティックス」で芸能界デビューした。翌８２年からフジテレビ系「笑っていいとも！」の「いいとも青年隊」として活躍。身長１８３センチの上背と端正なマスク、明るいキャラクターで人気となった。２００１年にはＮＨＫ大河ドラマ「北条時宗」や０６年のＴＢＳ系ドラマ「嫌われ松子の一生」などに出演するなど俳優としても活躍した。

０７年に詐欺と恐喝の疑いで逮捕され、１３年に懲役６年が確定。１９年、２４年にもそれぞれ別の容疑で逮捕されており、今回で逮捕は４度目となる。