チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、近距離で見つめ合う姿に胸キュン！ドラマ『君がきらめく季節に』新ポスター解禁

俳優チェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンが共演する新ドラマ『君がきらめく季節に』が、ロマンスの“ときめき”を予告する第4弾ポスターを公開した。

2月20日に初回放送を迎え、日本ではディズニープラスで配信される『君がきらめく季節に』は、毎日を楽しい夏休みのように生きる男「チャン」と、自らを冬に閉じ込めて生きてきた女「ラン」が、運命のように出会い、凍りついていた時間を目覚めさせていく、予測不能な“輝く”ロマンスを描く作品だ。

【写真】チェ・ジョンヒョプ、共演女優と密着SHOT

今回公開された第4弾ポスターには、互いに視線をまっすぐ向け合うソン・ハラン（演者イ・ソンギョン）とソヌ・チャン（演者チェ・ジョンヒョプ）の姿が収められている。至近距離で向かい合う二人は、アイコンタクトだけでときめき指数を一気に高め、息をのむようなロマンスの瞬間を完成させている。

（画像＝MBC）チェ・ジョンヒョプ（左）とイ・ソンギョン

特に、時間が止まったかのような錯覚を覚えさせるツーショットは、7年の時を越えて運命のように再会した二人の物語を想像させる。さらに、「僕が今から、堂々と、たくさん優しくしてもいいですか？」というソヌ・チャンのセリフは、一途なロマンスの始まりを予感させ、本格的に動き出す“輝く”ロマンスへの期待を高めている。

制作陣は「第4弾ポスターは、言葉よりも先に感情を交わす二人の瞬間に焦点を当てた」とし、「視線ひとつで互いの季節を目覚めさせるチャンとランのロマンスの行方を見守ってほしい」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。

◇イ・ソンギョン プロフィール

1990年8月10日生まれ。韓国・京畿道出身。2008年、「第17回スーパーモデル選抜大会」を通じてモデルデビュー。ソウルコレクションなどのファッションショーや『ELLEgirl』『VOGUE GIRL』『Cosmopolitan』など様々な雑誌で2014年までモデルとして活動。ドラマ『大丈夫、愛だ』で女優デビューを果たし、ドラマ『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』（2016年）、映画『ガール・コップス』（2019年作）、ドラマ『浪漫ドクター キム・サブ2』（2020年）など数々の話題作に出演している。2024年9月から「TSUBAKI」のCMにも出演。