2児の母・田丸麻紀、息子2人とのリンクコーデが話題「お洒落親子」「イケメンオーラが隠れてない」
【モデルプレス＝2026/02/10】モデルで女優の田丸麻紀が2月9日、自身のInstagramを更新。息子2人とのリンクコーディネートを披露した。
【写真】47歳2児の母モデル「イケメンオーラが隠せてない」息子2人とのお洒落リンクコーデ
田丸は「少し前にお邪魔した 旅の記録」と東京のホテルに宿泊した際の家族とのショットや食事、部屋の様子などを複数枚投稿。シンプルなオフホワイトなトップスで揃えた息子2人との親子3ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「リンクコーデおしゃれ」「すべてが素敵」「憧れの生活」「息子さんたちイケメンオーラが隠せてない」「お洒落親子」などと反響が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田丸麻紀、息子2人とのリンクコーデ披露
◆田丸麻紀の投稿に反響
