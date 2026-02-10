榊原郁恵、亡き夫・渡辺徹の大好きだった料理披露 サンド富澤からの贈り物に「サイコーに美味しかった」
【モデルプレス＝2026/02/10】タレントの榊原郁恵が2月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。俳優で夫の渡辺徹さんの大好きだった料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳タレント「徹さんもきっと喜んで食べてるはず」俳優夫の遺影前に置かれた好物料理
◆榊原郁恵、亡き夫・渡辺徹の好物「セリ鍋」披露
榊原は「セリ鍋〜渡辺が大好きだったの サンドの富澤さんから頂きました ありがとう」とつづり、2022年に逝去した夫・渡辺さんの遺影と位牌の前に、みずみずしいセリや肉、豆腐が盛り付けられた一皿を供えた様子を公開。お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしから届いた立派なセリを主役とした鍋の具材も披露し、「サイコーに美味しかった」とその味を堪能したことを投稿している。
◆榊原郁恵の投稿に反響
この投稿には「徹さんへの想いが込められていて感動」「ずっとみんなに愛される人柄」「徹さんもきっと喜んで食べてるはず」「サンド富澤が粋すぎる」「富澤さんの気遣いも郁恵さんの優しさも素敵すぎる」「心も体も温まりそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
