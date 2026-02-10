離乳食幼児食コーディネーター・西野未姫「作りすぎた」山盛りハンバーグ披露「娘ちゃん用かな？」「多すぎてびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】元AKB48でタレントの西野未姫が2月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りハンバーグを披露した。
【写真】1児の母・26歳元AKB「多すぎてびっくり」たっぷり盛られた一口大ハンバーグ
西野は「ハンバーグ作り あと混ぜて焼くだけ」とつづり、ひき肉や細かく切った野菜などを混ぜたハンバーグのタネを公開。続く投稿では「できたー！ハンバーグ作りすぎた」とし、お皿に山盛りに盛られた一口大のハンバーグを披露した。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃん用かな？」「愛情感じる」「確かに作りすぎかも」「多すぎてびっくり」「朝からお料理お疲れ様」などの声が上がっている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
