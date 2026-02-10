マンガ「ちょびっツ」より「ちぃ」の1/6スケールフィギュアがMAGI ARTSから2027年1月発売！豪華版には目を閉じた差し替え顔パーツが付属
【ちぃ】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：24,200円 豪華版：26,950円
海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「ちぃ」を2027年1月に発売する。価格は通常版が24,200円、豪華版が26,950円。
本製品は、CLAMPによるマンガ作品「ちょびっツ」に登場する「ちぃ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。
風になびく可憐な「ちぃ」を立体化しており、衣装やフリルなども細やかに表現されているほか、豪華版では目を閉じた差し替え顔パーツが付属する。
「ちぃ」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約230mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容
フィギュア本体
専用台座
＜豪華版特典＞
差し替え顔パーツ
豪華版特典「差し替え顔パーツ」
(C)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.，LTD.／講談社
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。