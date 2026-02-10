【アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-】 6月 発売予定 価格：21,450円

コトブキヤは、プラモデル「アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-」を6月に発売する。価格は21,450円。

本商品はアニメ「ゾイド -ZOIDS-」に登場するカール・リヒテン・シュバルツが駆る「アイアンコング シュバルツ仕様」を劇中をイメージした成型色＆配色でプラモデル化したもの。

劇中と同様に、赤と黒で色分けされた特徴的なボディを成型色で再現したほか、コックピットは単座型の仕様となっている。肩部ミサイルハッチは劇中と同様の配色になるようランナーが追加され、左右非対称のカラーリングも再現されている。

背部ウェポンコンテナには、搭乗者である「カール・リヒテン・シュバルツ」の象徴、「ビームガトリングガン」などの大型武装を装備している。さらに、初収録となる「第一装甲師団」エンブレムを含む水転写デカールが付属する。

(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.