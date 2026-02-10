10日（火）午後は西日本で雨が降る見込みです。全国的に南風で気温が上がるでしょう。

＜10日（火）の天気＞

高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっています。北陸や山陰など日本海側でも日差しが届いています。全国的に南風が吹いて気温も上昇、これまでの厳しい寒さは一段落となりそうです。午後は西から低気圧が近づくため、西日本で次第に雨が降るでしょう。昼過ぎには九州、夕方以降は中国・四国でも降り出す見込みです。また、気圧の谷の影響で、東北北部や北海道でも夕方頃から雨や雪の降るところがありそうです。気温が高いため、東北は雨やみぞれ、北海道でも湿った雪になる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本や東日本では3月並みのところが多く、西日本ではこの時期本来の気温になりそうです。

札幌 3℃（＋5）

仙台 9℃（＋6）

新潟 8℃（＋4）

東京 12℃（＋3）

名古屋 11℃（＋2）

大阪 11℃（＋5）

鳥取 9℃（＋5）

高知 12℃（＋3）

福岡 10℃（＋1）

＜週間予報＞

■西日本

11日（水）の午前中にかけて広く雨が降り、太平洋側を中心に雨脚が強まる見込みです。12日（木）〜14日（土）は晴れるところが多く、春の暖かさになるでしょう。そろそろ本格的な花粉対策を始めた方がよさそうです。15日（日）は雨が降りますが、気温の高い状態が続く見込みです。

■北日本・東日本11日（水）は北海道で湿った雪、そのほかは雨になるところが多いでしょう。なだれや落雪など融雪災害に注意が必要です。関東や東海は本降りになりそうですが、雨のあとは暖かくなり、14日（土）・15日（日）は東京で16℃〜17℃まで気温が上がる見込みです。北日本や北陸も14日（土）は日差しが届き、暖かな週末になりそうです。