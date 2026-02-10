ケツメイシ・大蔵、スズキの愛車をカスタム “ゴツめ”ボディの内外装を披露「かっこよーーーーー！」「めっちゃオシャレ」「カラーも素敵」
ラップグループ・ケツメイシのMCで、リーダーの大蔵（49）が9日、自身のインスタグラムを更新。「ジムニーのカスタムが完成しました!!!」と報告し、愛車であるスズキの『ジムニー』を披露した。
【写真多数】武骨でかっこいい…一部改良されたスズキ『ジムニー』『ジムニーシエラ』内外装全部見せ
大蔵は「おかげさまで理想的なマイジムニーになりました」と関係者への感謝を記し、渋めなグリーン色で“ゴツめ”ボディの車の外装やオレンジブラウン系カラーのシートがオシャレな内装など、新しくなった愛車の写真を複数枚アップ。「※ちなみに写真10.11枚目がビフォージムニー写真です」と、カスタム前の様子も紹介した。
「これからアップデートされたジムニーライフを満喫します キャンプ未熟者ですが、まずは車からケツメンCAMPの準備が出来たような…」とうれしそうな様子をのぞかせつつ、カスタムについては「まだもうちょいイジりたい」気持ちがあることを明かしていた。
こだわりの詰まった愛車に、ファンからは「大蔵さんもジムニー乗りだったんですね！」「コテコテないじり方じゃなくシンプルな大人な感じ素敵です」「かっこよーーーーー！」「カラーも素敵だし、全部かっこいいですね」「めっちゃオシャレで、大蔵さんに似合ってます」など、さまざまな反響が寄せられている。
