国内屈指の高速レースで知られる香川丸亀国際ハーフマラソンが、2月1日に香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコースで開催されました。

前半は追い風となり、リチャード・エティーリ選手（東京国際大学）やイマニエル・マル選手（トヨタ紡織）がけん引し、5kmを13分59秒、10kmを27分51秒と、先頭集団は日本記録を大幅に上回るハイペースでレースは進みました。大学生では、國學院大學の野中恒亨選手（3年）がこの先頭集団に食らいつきました。また、第2集団も10km通過が28分03秒と、ハイペースを刻んでいました。

中間点を過ぎ、後半に入ると、エティーリ選手とマル選手の一騎打ちになります。そして、14kmを前にエティーリ選手が抜け出しました。「マル選手と一緒に走っていて、体の反応が良く、ペースも良かったので、このペースを維持しないといけないと思いました」向かい風でも5km14分一桁台のペースをキープしたエティーリ選手は、独走態勢に入ると、そのまま逃げ切り、59分07秒の大会新記録を打ち立てて、2年ぶりの優勝を果たしました。また、昨年4月にベルリンでマークした自己記録を更新し、日本学生新記録を樹立しました（従来の記録は、エティーリ選手と篠原倖太朗選手（駒大、現・富士通）の59分30秒）。

エティーリ選手は、昨年12月に右足の甲を痛めた影響で今年の箱根駅伝は2区7位と、本来の力を発揮できませんでした。箱根駅伝の後はケニアに帰国し、3週間ほど高地でトレーニングを積んで、この大会に臨みました。

「今日は力通りに走ってくれました。彼の練習内容を見ていると、58分台どころか57分台にもチャレンジできる気がしています。海外のもっと好記録が出る、レベルの高いレースに出れば、それも不可能ではないくらい力があると思います」と、東京国際大の中村勇太監督代行はエティーリ選手の走りを高く評価していました。

この大会は、昨年から日本学生ハーフマラソン選手権大会が併催され、箱根駅伝で活躍した大学生ランナーも数多く出場しました。

ハーフマラソンの学生日本一の称号を手にしたのは、中央大学の佐藤大介選手（2年）でした。「前半が追い風で後半が向かい風だったので、最初は先頭集団に付いていくのではなく、ある程度余力を持って、後半勝負を想定していました」こんなレースプランを立てていて、その通りにレースを進めました。

エティーリ選手や野中選手のハイペースにも動じず「今回はタイム重視だったので、順位にはこだわっていませんでした。追いつけないなら追いつけなくてもいいやと思って走っていました」と第2集団に位置取っていました。

後半に入って追撃を開始。20kmを前に野中選手を逆転し、1時間0分40秒（日本選手学生歴代7位タイ）の中大記録を打ち立てて全体7位に入り、日本学生ハーフマラソン選手権では優勝を果たしました。

「（日本選手）学生1位はびっくり。1時間1分を切れれば自分の中では合格点だったので、それがしっかりできたので良かったと思います。まだまだ自分は弱い選手なので、先輩たちに食らいついて、今後頑張っていきたいと思います」自身でも納得のいくレースを見せながらも、このように気を引き締め直していました。

日本学生ハーフの2位（全体9位）は、1時間0分46秒の好記録で山本悠選手（順天堂大学2年）。3位（全体10位）には大濱逞真選手（大東文化大学2年）が入りました。

積極果敢な攻めのレースを見せた國學院大の野中選手は、18kmで両脚がつるアクシデントがあり終盤に順位を落としましたが、4位（全体11位）に踏みとどまり、1時間0分51秒でフィニッシュしました。