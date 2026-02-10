お笑い芸人の山田ルイ53世さんは、これまでに引きこもりや低迷など数々の挫折を経験したことから、「『挫折や失敗は、必ず糧にせねばならぬ』との風潮は、気が滅入る」と語ります。そこで今回は、山田さんの著書『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【写真】山田ルイ53世さん「本来、『こんな時』にボーッと過ごそうが、それは個人の自由」

コロナ禍の「ステイホーム」

もはや記憶の彼方へ消えてしまった感もあるが、新型コロナウィルスが猛威を振るい始めた2020年頃、感染症対策として強力に推奨されたのが、家から出ないで人との接触を断つ「ステイホーム」だった。

元々、社交がゼロで、人付き合いに疎い筆者としては、これは大変だ、しんどいなといった社会の風潮に反して、

「これで、大手を振って閉じ籠もれる！」

とむしろ、気が楽になったのを覚えている。

しかし、一般的には、

「家族や友人と会いたい！」

「仲間と飲みに行きたい！」

「旅行に行きたい！」

等々、「ステイホーム」の辛さ、失った日常へ帰りたいと嘆く声が圧倒的に多かったように思う。

「こんな時だからこそ」が、しんどい

そういった嘆きの声を「まあまあまあ……」と宥めるように、世間に溢れ返ったのが、

「こんな時だからこそ、新しいことにチャレンジしよう」

「こんな時だからこそ、おうち時間を充実させよう」

というメッセージである。



『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（著：山田ルイ53世／大和書房）

家から出られない状況だけど、この機に自宅で出来る筋トレやストレッチに励んでみては、とか、資格試験の勉強やDIYも良いよ、大掃除して断捨離しようよ、自炊に取り組めば、料理も上達するし節約にもなるよ……悲観的に捉えるのではなく、むしろ逆手にとって、有意義な時間の過ごし方を考えようという提案である。

まあ、別に悪くはない。テレビやラジオ、SNSとあらゆるメディアを通じて発信されていたが、筆者は当時、この「こそ」に、強烈な違和感を覚えた。

「“こそ”の2文字で、全てをひっくり返すかね……」

「こそ」とは、それほど強い、全てを反転させる力のある言葉だったのか。何の根拠もないのに「こそ」の2文字で、前を向け、頑張れ、挑戦せよ、立ち止まるなと言えてしまうのは恐ろしい。

これがもし、

「無理です！ 飛べません！」

と腰が引けている相手に、

「分かる！ 怖いよね！ でも怖いから『こそ』！」

と笑顔で背中を突き、バンジージャンプを強いるシチュエーションだったらどうだろう。もはや、ホラーである。

こんな時まで、繋がらないとダメ？

そして当時、もう一つモヤモヤした象徴的な「こそ」がある。誰が言い出したのか知らぬが、

「こんな時こそ、繋がろう！」

とどこからか湧き出したスローガンだ。

自粛生活で、ステイホーム、人流8割減などとお上からの下知（げじ）。人と会えない、交流を持てないという状況は、まさに「こそ」の面目躍如だが、

「こんな時まで、繋がらないと駄目？」

と戸惑った。なんと暴力的な「こそ」だろう。

その最たるものが、オンライン飲み会。ようやく大手を振って社交を“断てる”、今までは自分だけが変わり者だったのが、周囲もそうせざるをえなくなった今、相対的に目立たなくなるとホッとしていたのに、スマホかパソコンさえあれば繋がれてしまうという事実にゲンナリした。

大体、昔懐かしい黒電話でさえ、所定の位置は、玄関先。あくまで玄関まで、これ以上はご遠慮下さいという、お客様対応である。家の奥深くにまでズケズケと、魔の手を伸ばしてこなかった。

まあ、実生活がそもそも“オフライン”だったので、結局、誰からも誘われることもなく事なきを得たが、良いのか悪いのか分からない。

こんな時だからこそ、有意義に過ごす必要はない

本来、「こんな時」にボーッと過ごそうが、それは個人の自由。

なのに、「こそ」一つで、頑張らないと駄目な期間にたちまち変えられてしまう。こんな恐ろしいことはない。「こそ」を使って安易にポジティブなメッセージを発することにこそ、慎重であるべきではないだろうか。

勿論、自粛期間の最中、趣味を見つけた人、机に向かった人、資格を取った人、そういう方々を否定するものでは一切ない。素晴らしい成果を出し、満足されている方もいるだろう。ただ一方で、

「こんな時でも頑張ってる人がいるのに、それに比べて私は……」

と自己嫌悪に陥った方もいたのではないだろうか。

言葉に込められた折角の優しさが、いつしか一人歩きして、「頑張れない」人を苦しめる事態になっては悲劇。

いわゆるコロナ禍は収束したが、天災をはじめ、今後も予期せぬタイミングで「こんな時」は我々に降りかかるだろう。その際には、

「こんな時だからこそ、有意義に過ごす必要はない」

と、意識的に訴える変人がいても良いと思う次第である。

※本稿は、『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（大和書房）の一部を再編集したものです。