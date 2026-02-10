「大変やな」橋本環奈、寒い中での撮影“待機中”姿に「もうちょっと考えてあげなよ 可哀想に」の声
俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは2月9日、投稿を更新。橋本さんの撮影“待機中”ショットを披露しました。
枯れた芝生の上に毛布を敷き、体育座りで丸まって寒さをしのぐ姿の橋本さん。ロングコートに耳当て、ブランケット、さらに膝の上に置いたクッションに顎を乗せたかわいらしい防寒スタイルです。横には小さなストーブが置かれ、寒い中での撮影を頑張っている様子が伝わってきます。
ファンからは、「丸くなって完全防寒してる環奈ちゃんかわいすぎる」「環奈ちゃん、頑張って」「寒い中お疲れ様です！」「もうちょっと考えてあげなよ 可哀想に」「寒そう」「風邪引かないようにね」「大変やな」「待機してる環奈ちゃんかわいい」「もふもふ可愛い！！！！」と、励ましや心配の声が寄せられました。
「待機してる環奈ちゃんかわいい」同アカウントは「ヤンドク！5話 本日夜9時放送です！ 冬の屋上での撮影は寒いですね 待機中の様子です。是非ご覧ください！」とつづり、1枚の写真を投稿。橋本さんが主役を務めるドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）のオフショットです。
同ドラマのワンシーンも披露1月26日の投稿では「ヤンドク！第3話 今夜9時放送です。放送前のインスタライブもお楽しみに」と、ドラマのワンシーンを披露。ファンからは、「今夜もリアタイします」「金髪も可愛らしいです！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)