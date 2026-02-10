NHKは2月10日、今春放送が始まる朝ドラ『風、薫る』の主題歌がMrs. GREEN APPLEの『風と町』に決定したと発表した。

【写真】『風、薫る』でヒロインを務める見上愛と上坂樹里

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上愛さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマだ。

見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。





『あんぱん』に出演しながら制作

主題歌決定にあたり、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんがコメントを発表した。

大森元貴さん（Mrs. GREEN APPLE）のコメントは以下の通り。

お話をいただいたこと、大変光栄に思っています。

個人的に「あんぱん」に出演しながら「風、薫る」の主題歌を制作していたこと、

とても刺激的な経験でした。

激動の時代の中、2人の主人公を中心に、登場するすべての人への人生讃歌としてささやかながら愛情を目一杯注いでこの「風と町」をつくりました。

命と寄り添い、生きるために力強く在ろうとする主人公たちの姿はきっと今を生きる私たちにとても大切なことを伝えてくれている気がしています。

「風と町」が「風、薫る」をご覧になられる方々にもそっと寄り添ってくれる事を祈っております。

大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）



主題歌発表に合わせて、制作統括・松園武大チーフ・プロデューサーもコメントを発表した。

「生命力に満ちたボーカル」

制作統括・松園武大チーフ・プロデューサーのコメントは以下の通り。

明治という激動の時代に、黎(れい)明期の看護の世界に飛び込んだりんと直美、二人の主人公にはさまざまな困難が待ち受けています。二人が向き合い続けるのは、“命”であり、“人生”です。

どんなに頑張っても報われない現実や、乗り越えることができない壁にぶつかることもあります。

そんな時にも、「風、薫る」を、主人公たちをそっと支えて寄り添ってくれる主題歌にしたいと思いました。そこで真っ先に思い浮かんだのが、Mrs. GREEN APPLEさんです。

みずみずしい生命力に満ちたボーカルと演奏。



傷ついた人、孤独を感じる人たちの隣にたたずみ、ふと手を重ねるような歌詞。

多彩で多面的な楽曲を次々と世に送り、その根底には“命”を見つめる等身大の眼差しがある。



「風、薫る」が大切に描きたいテーマをお伝えし、対話を重ねる中で生み出していただいた主題歌「風と町」は、どんなに時代が移ろい変わっても、人間関係や環境が変わっていっても変わらない大切なものが感じられる楽曲です。

このドラマとともに、「風と町」を毎朝みなさまのもとへお届けできる日も間近です。

ご期待ください。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさん著書の『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、りんのモチーフとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所にて、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされます。