柴犬が「鬼ギャル化」　ヒョウ柄ウェア＆虹色リードで早朝の街を闊歩

「【速報】我が家の柴犬、ついに鬼ギャル化」そんなパワーワードと共にXへ投稿された1枚の写真。写っているのはつぶらな瞳がかわいい柴犬の「もも」ちゃんですが……その装いが、ただ事ではありません。

身にまとっているのは、大阪のおばちゃんも顔負けの「ヒョウ柄」の服。さらに首元には、ゲーミングPCのごとく虹色に発光するリードが装着されています。これはアゲだわ……！

飼い主さんに話を聞くと、この写真が撮影されたのは早朝のお散歩中とのこと。

ヒョウ柄のウェアと虹色に光るリードは、どちらもこの冬に購入したばかりのニューアイテム。冬の早朝はまだ日が昇っておらず真っ暗なため、ワンちゃんの安全を守るために「光るグッズ」は欠かせませんが、ももちゃんの場合はそこに「ヒョウ柄」という攻めたファッションが組み合わさってしまいました。

この「鬼ギャル」スタイルで街を歩くと、すれ違う人々からの視線はかなり熱いとのこと。「首輪が光るわんちゃんはたくさんいるのですが、リードはあまり見ないので……リードまでキラキラしていると目立つようです！」と飼い主さんは語ります。

確かに、暗闇で七色に光るリードが動いていたら、二度見してしまうこと間違いなし。安全性はバッチリ確保しつつ、地域のファッションリーダー（？）として君臨するももちゃん。鬼ギャル犬として、今日も元気に散歩道をランウェイにしていることでしょう。

この強烈なビジュアルに、付いたいいねの数はおよそ3万5000件。返信欄には、「これはゲーミング鬼柴」「カッコイイです！ナイスギャル」と笑いと称賛の声が相次いでいます。

柴犬ももさん（@momonosekaiii）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021003.html