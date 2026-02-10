読むのが難しいと思う「沖縄県の自治体」ランキング！ 2位「宜野湾市」を抑えた1位は？【2026年調査】
年度末も間近に控え、旅の計画を立てるのが楽しい季節ですが、地図を眺めているとふと読み方に迷う地名に出合うことがあります。漢字の組み合わせからは想像もつかないような読み方をする地名の数々は、パズルを解くような知的な面白さと驚きを与えてくれます。
All About ニュース編集部は1月28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、読むのが難しいと思う「沖縄県の自治体」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「沖縄の地名はローマ字表記がないと難しい」（50代女性／福島県）、「そのままといえばそのままですが、馴染みの薄い地名なので、難しいと思います」（50代女性／埼玉県）、「いかにも沖縄といった感じで読めない」（40代女性／岡山県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「沖縄は同じ九州出身でも本当に読めない」（30代女性／福岡県）、「沖縄に全く知見がないため読み方が想像できない。普通に読んだらいいのか、独特な地名なのか難しい」（30代女性／岩手県）、「読むというより知っているかどうかに懸かっていると思う」（30代女性／熊本県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
