月の年金18万円・67歳男性「アルバイトで月3万円。年金だけでは足りない」
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、福岡県在住67歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：福岡県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：680万円
現在の預貯金：1200万円、リスク資産：300万円
これまでの年金加入期間：国民年金36カ月、厚生年金384カ月、個人年金保険20年
老齢厚生年金（厚生年金）：11万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金6万5000円
その理由として、年金で「生活はできているが、医療費や突発的な支出を考えると余裕があるとは言えない。年金だけで老後を安心して過ごすには不安が残る」と語っています。
ひと月の支出は約「17万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
年金以外の収入として、現在は「週2回、地域の公民館で用務員のアルバイト」をしていて「月収約3万円」を得ているほか、「株式配当が年額15万円ほどある」とのこと。
また日ごろから「食材はまとめ買いして冷凍保存。電気代節約のためにLED照明に切り替え、エアコンはタイマー管理。外食は月1回までと決めている」とあり、意識して支出を抑えておられるようです。
今後については「医療費や介護費用が増えることへの不安がある。年金だけでは対応できない可能性があるため、健康維持と支出管理が重要だと感じている」と言います。
一方で「孫と過ごす時間が何よりの楽しみ」だと投稿者。「家庭菜園で季節の野菜を育てることも日々の喜び。年金で最低限の生活ができることに感謝している」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
