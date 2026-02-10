柳原可奈子、「長女の心理検査の結果を聞きに行きました」と報告。「いろいろ戦っているんですね」
タレントの柳原可奈子さんは2月9日、自身のInstagramを更新。「長女の心理検査の結果を聞きに行きました」と報告し、温かい声が寄せられています。
「ウルって来ちゃった」柳原さんは「以前受けた長女の心理検査の結果を聞きに行きました」とつづり、2枚のソロショットを投稿。続けて「私がなんとなくこうかな？と日々感じていたことが、はっきり、そして優しく言語化されていて改めて心理士さんはすごいなぁと思いました」「中でも、【苦手なかかわりを事前に周囲の大人と共有することで本人の安心に繋がる】というのは、これからまた一段と世界が広がる長女にとって大事なことだなぁと感じました」ともつづっています。脳性まひがある長女を、さまざまなサポートを受けながら育てているようです。
ファンからは「ウルって来ちゃった」「すごいなと尊敬」「いつも素敵で参考になります」「いろいろ戦っているんですね」「可奈子ママがお姉ちゃんに感じていた事が間違っていなかったという事も素晴らしいと思います」「娘さんも一歩一歩前進されていますね」などの声が寄せられました。
「家族がお祝いしてくれました」3日には「2月3日 私の40歳の誕生日 家族がお祝いしてくれました」と報告し、長女と次女とのスリーショットを公開した柳原さん。着物姿がとても似合っています。ファンからは「笑顔がとっても素敵な3人娘ちゃん」「40歳!?全然見えませんね」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
