【中継】“高市一強”与党にどう挑む？“大敗”中道立て直しへ　13日に新代表選出も「前途多難」　候補に泉氏や小川氏押す声

衆議院選挙で圧勝した与党との国会論戦に向けて、大敗を喫した中道改革連合は体制の立て直しを図りたい考えです。

新代表選出の行方など最新情報について、国会記者会館からフジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。

党内からは「落選者の支援は必要だ。所属議員が減ったので党本部のスタッフも減らさないといけない。新しい代表の前途は多難だ」との声もあがっています。

中道改革連合は野田・斉藤両共同代表の辞任表明を受けて、新しい代表を13日に選出する方針です。

新代表の候補としては、元立憲民主党代表の泉健太氏や元幹事長の小川淳也氏らを推す声があがっています。

ただ、泉氏は9日夜、自身のユーチューブチャンネルで、立候補については慎重に検討する姿勢を示していて、候補者調整が難航する可能性もあります。

また、野党第一党として他の野党との連携にも課題を抱えます。

国民民主党・玉木代表：

誰がトップになるかというよりも、今（参院で）分かれている政党が一緒になるのかならないのか、我々としては見定めていきたい。

政府与党との国会論戦を来週以降に控える中、中道がいかに存在感を示せるか早くも正念場を迎えています。